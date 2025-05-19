Sosyal medya fenomeni evinin önünde öldürüldü

Kolombiya'nın Cucuta kentinde sosyal medya fenomeni Maria Jose Estupinan Sanchez, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisinin, eski erkek arkadaşına karşı açtığı aile içi şiddet davasını kazandıktan sadece bir gün sonra vurulması, cinayetin planlı bir intikam saldırısı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Olay, bu hafta başında Cucuta’nın La Riviera mahallesinde meydana geldi. Yerel medya kuruluşu Noticias Caracol’un aktardığına göre, kimliği belirsiz bir kişi teslimatçı kılığına girerek Sanchez’in kapısını çaldı. Elinde hediye paketi taşıyan saldırgan, genç kadına yaklaştıktan sonra yakın mesafeden ateş açtı.

Saldırı anı, mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının olay yerinden koşarak uzaklaştığı, arka planda ise Estupinan’ın yardım çığlıklarının duyulduğu belirtildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının yerel saatle 13.00 sıralarında gerçekleştiği açıklandı. Estupinan, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cucuta Metropol Polisi’nden Leonardo Capacho, “Sözde bir paket teslim etmek için geldi. Genç kadını kandırıp yaklaştıktan sonra silahla ateş etti” ifadelerini kullandı.

Olaydan yalnızca bir gün önce Estupinan, eski erkek arkadaşına karşı açtığı aile içi şiddet davasını kazanmıştı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, mahkeme genç kadına yaklaşık 7 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Polis, cinayetin bu dava ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Şüpheli olarak eski sevgiliye odaklanan ekipler, henüz herhangi bir gözaltı yapılmadığını bildirdi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde zanlının siyah şapka, mont, kot pantolon ve sırt çantasıyla kaçtığı görülüyor.

HEM ÖĞRENCİ HEM SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Maria Jose Estupinan, Pamplona Üniversitesi’nde Sosyal İletişim bölümünde yedinci dönem öğrencisiydi. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden öğrenci yaşamı ve modellik üzerine içerikler paylaşarak binlerce takipçiye ulaşmıştı.

Estupinan’ın öldürülmesi, Latin Amerika’daki kadın influencerlara yönelik artan şiddet olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olaydan yalnızca birkaç gün önce Meksikalı TikTok fenomeni Valeria Marquez, canlı yayın sırasında yine bir sahte kuryenin saldırısıyla öldürülmüştü. Marquez’in ölümü “kadın cinayeti” olarak kayıtlara geçmişti.