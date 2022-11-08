Sosyal medya fenomenine 300 milyon dolar aklama planı sebebiyle hapis cezası verildi
ABD'de sosyal medya ünlüsü Ray Hushpuppi 300 milyon dolar aklama planı nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de kendisine Ray Hushpuppi adını veren Ramon Abbas, milyonlarca dolar kara paranın aklanması konusunda plan yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
The Guardian'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Ramon Abbas'ın ayrıca federal bir yargıç tarafından "iki dolandırıcılık mağduruna 1.7 milyon dolar tazminat ödemesi" kararının verildiğini söyledi.
ABD Savcıları, Nijeryalı Abbas'ın bankalara siber soygun, iş e-postaların ele geçirilmesi gibi yöntemlerle dolandırılıcık ve kara para aklama suçu işlediğini söyledi.
Savcılar, Abbas'ın 2019 yılında Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Malta'daki bir bankadan çalınan 14,7 milyon doların Romanya ve Bulgaristan'daki bankalar aracılığıyla aklanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.
FBI'ın Los Angeles ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Don Alway yaptığı açıklamada Abbas'ın "dünyanın en üretken kara para aklayıcılarından biri" olduğunu söyledi.
Abbas, Instagram'da"Umarım bir gün daha fazla gence bu yolda bana katılmaları için ilham veririm" yazan paylaşımda bulundu.
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