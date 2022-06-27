IŞİD'in 55 milyon TL'lik kara para trafiği ifşa oldu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:27

Türkiye’de oturma izni aldıktan sonra İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD'e döviz cinsinde aktaran 19'u Suriye uyruklu 20 kişi belirlendi. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır’a para transferi yaparak IŞİD'e maddi destek sağladıkları belirlenen kişilerin banka hesapları donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, zanlıların döviz cinsinde yüklü miktarda parayı Türkiye üzerinden farklı ülkelere transfer yaptıkları belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Paravan şirketler üzerinden kara para aklayan bu kişilerin banka hesap hareketleri donduruldu.

İSTANBUL'DAN 3 ÜLKEYE PARA TRANSFERİ

İstanbul'dan Hatay'a kadar farklı illerde ikamet eden 20 kişi, doğrudan IŞİD'in Türkiye emirine bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini kontrol ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporuna göre, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak bazı Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi'nin legal faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana IŞİD'e dolaylı yoldan para aktarımı yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmari'nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve belirli komisyon karşılığında Mısır'daki bazı hesaplara aktardığı belirlendi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İSLAMİ ŞAM DERNEĞİ'NİN KİLİT ROLÜ

Suudi Arabistan'da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad'ın 30 farklı işlemle Türkiye'ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi'nin de IŞİD'e mali destek sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan'daki İslami Şam Derneği'ne aktardığı için ABD'de hakkında dava açıldığı, Kuveytli iş insanının topladığı paraların İslami Şam Derneği'nin Türkiye'deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKİNCE BAŞKA ŞİRKET KURDULAR

Katar'ın başkenti Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezael'in, Katar'daki Gulf Exchange Company adlı finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİD'in Suriye'deki para trafiğini kontrol eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Al Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi'nin yoğunluk kazanan yüklü para transferleri dikkat çekici noktaya varınca İstanbul merkezli faaliyetlerine son verip bu kez Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret Limitet Şirketi'ni kurup bu isim altında para transferlerini yaptıkları belirtildi.

Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala adlı sistemle Türkiye'deki bankalar aracılığıyla hesaplar arası transferler yaparak IŞİD'e sağlanan kara parayı Suriye'ye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay'daki gizli örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye'ye aktarımının yapıldığı tespit edildi.

Yakalanan zanlıların gerçekleştirdikleri yüklü miktarda para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına rağmen ticari bir ilişki ile izah edemedikleri gibi aralarında hiçbir ticari faaliyet ilişkisi de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 20 sanık, terör örgütü IŞİD'in hiyerarşisi içinde yer alıp emir, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finansman sağlamakla suçlanıyor.