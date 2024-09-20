Zeki Demirkubuz, Oscar adayı Hayat filmindeki hatayı kabul etti
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Hayat filmindeki bir sahnenin 'çekim hatası' olduğunu ifade etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı yönetmen Zeki Demirkubuz'u etiketleyerek, "Hocam aynı sekansta Hicran'ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bir sebebi var mı?" diye sordu.
Paylaşımı alıntılayan Demirkubuz, "Ne sebebi olacak çekim hatası" şeklinde yanıt verdi.
Ne sebebi olacak çekim hatası. https://t.co/qZalY4qAB1— Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) September 20, 2024
OSCAR ADAYI OLMUŞTU
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlenmişti.
Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.
Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.
Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.
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