İlk Oscar'ını kazanabilir mi? Tom Cruise'un yeni film projesi belli oldu
'Top Gun', 'Görevimiz Tehlike' gibi ünlü aksiyon serilerinin yıldızı Tom Cruise, Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandıran ödüllü yönetmenin yeni filminde rol alacak. Cruise'un da ilk Oscar'ını kazanabileceği düşünülüyor.
"Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma II" filminin çekimlerine devam eden ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise’un yeni projesi açıklandı. Oscar’lı yönetmen Alejandro G. Iñàrritu'nun yeni filminde rol alacak olan Cruise, bu projede hem başrolü üstlenecek hem de yapımcılık yapacak.
Iñàrritu'nun daha önce yönettiği ve Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran "Diriliş" filminden sonra, Tom Cruise’un da bu iş birliğiyle ilk Oscar’ına kavuşabileceği konuşuluyor. Üç kez Oscar’a aday gösterilen Cruise, bugüne kadar ödülü hiç kazanamamıştı.
Henüz ismi açıklanmayan film, “Yarattığı felaket her şeyi mahvetmeden önce, insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgın bir göreve çıkan dünyadaki en güçlü adam” hikâyesine odaklanacak.
Cruise’un başrolünde yer alacağı filmin oyuncu kadrosunda Sandra Huller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Sophie Wilde ve Michael Stuhlbarg gibi isimler yer alacak.
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