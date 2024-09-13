Sosyal medyada yaygınlaşan iddia mahkemeye taşındı... Brigitte Macron'un cinsiyet davasında karar verildi!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 13.09.2024 - 14:51

Amandine Roy ve Natacha Rey, Aralık 2021'de YouTube’da yayınladıkları videoda, Brigitte Macron’un ‘Jean-Michel’ isminde bir erkek olarak doğduğunu iddia etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi, iki kadına karşı iftira davası açmıştı.

İddia, Fransa’da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden haftalar önce gündeme gelmiş ve sosyal medyada yayılmıştı.

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Brigitte Macron (eski adıyla Brigitte Trogneux) isminde birinin aslında hiç doğmadığı, Jean-Michel Trogneux’nun cinsiyet değiştirerek bu ismi aldığı iddia ediliyordu.

İddia o kadar yaygınlaştı ki Jean-Michel Trogneux adı sosyal medyada onbinlerce kişi tarafından etiketlendi.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme perşembe günü söz konusu iki kişinin Brigitte Macron’a 8 bin Euro, kardeşi ean-Michel Trogneux’ya da 5 bin Euro ödemesine karar verdi.

71 yaşındaki Brigitte Macron, duruşmalara katılmadı.

Kendini medyum olarak tanımlayan sanık Amandine Roy, kendini bağımsız gazeteci olarak tanıtan Natacha Rey ile YouTube kanalında dört saat boyunca röportaj yapmıştı.

Rey, "devlet yalanını” ortaya çıkardığını savunmuştu.

Brigitte Macron hakkındaki asılsız iddialar eşi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi karşıtları tarafından yayıldı. Bunlar arasında aşırı sağcı gruplar, aşı karşıtı gruplar ve QAnon komplo teorisi hareketi de vardı.

Macron’un 2017 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinden beri, eşi ilk kez hedef alınmıyor.

Daha önce de Macron ile eşi arasındaki 25 yıllık yaş farkı, sosyal medya 'trolleri'nin hedefi olmuştu.