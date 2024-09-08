Macron, 'darbe' yapmakla suçlanıyor: 100 binden fazla kişi sokaklara indi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:35

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:35

FranceInfo radyosunun Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede sol ittifak tarafından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ve istifası için düzenlenen protesto gösterileri, ülke genelinde 100 bin kişiyi bir araya getirdi.

En büyük gösterinin, yaklaşık 26 bin kişinin katılımıyla Paris'te gerçekleştiği belirtildi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin parlamento grubu başkanı Mathilde Panot, sadece Paris'te 160 bin protestocunun sokağa çıktığını, Cumartesi günü 150 kadar farklı etkinliğin planlandığı Fransa genelinde ise toplam 300 bin kişinin protesto gösterisinde bulunduğunu söyledi.

Paris'in yanı sıra Nantes, Nice, Marsilya, Rennes ve diğer büyük şehirlerde de kitlesel mitingler düzenlendi.

Protestocular, erken parlamento seçimlerinden sonra solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) tarafından aday gösterilen Lucie Castets'i başbakan olarak ataması gerektiğine inandıkları için Macron'u 'darbe' yapmakla ve demokrasi ilkelerini ihlal etmekle suçluyor.

Protestocular ayrıca, sağcı Ulusal Ralli (RN) partisine daha fazla nüfuz kazandıracağına inandıkları için merkez sağ Cumhuriyetçiler partisi üyesi Michel Barnier'in atanmasına da tepki gösteriyorlar.

Bu kapsamda, solcu France Unbowed partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, Fransa'da “en güçlülerin sağı”nın başladığını ilan ederek destekçilerini Macron'un politikasına karşı uzun vadeli bir mücadeleye çağırdı.

Macron, solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının galip geldiği seçimlerin ardından solun ortak adayını atamayı reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı ve eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’yi başbakan olarak atamıştı.

