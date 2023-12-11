Sosyal medyadaki 'öldü' iddialarına soruşturma

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:34

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Philip Mpango yaklaşık bir aydır görülmeyince hakkında ortaya çeşitli iddialar atıldı. Öldüğü iddia edilen Mpango, bir ay sonra dün ilk kez görüntülendi. Tanzanyalı yetkililer de bu süreçte Mpango’nun sağlığına ilişkin yanlış bilgiler yayan sosyal medya kullanıcılarını araştırmaya başladı.

Enformasyon Bakanı Nape Nnauye, yanlış bilgi yayan kişiler hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Nnauye, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başka bir kişinin özgürlüğünü ihlal eden her türlü özgürlük, yasalara itaatsizlik anlamına gelir. Bunu normal gören bir topluma sahip olamayız" dedi. Talimatının bir tehdit olmadığını sözlerine ekleyen Nnauye, sadece insanların özgürlüğünü korumaya çalıştığını dile getirdi.

Dün görüntülenen Mpango ise, konuya ilişkin açıklamasında sosyal medyada hakkında dolaşan bilgiler nedeniyle üzüldüğünü ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi. “Bir mumun yanında fotoğraflar dolaşıyor, öldüğüm iddia ediliyor. Henüz çok erken. Dualarınız için minnettarım” ifadelerini kullanan Mpango, detay vermeden görev için yurtdışında bulunduğunu söyledi.

Mpango, son olarak 31 Ekim’de gerçekleştirilen Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan’ı temsil ettiği bir toplantıda görüntülenmişti.