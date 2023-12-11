Taraftarları taşıyan tekne köprüye sıkıştı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:19

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United taraflarını bir diğer Premier Lig ekibi Fulham ile oynayacakları maça götürürken köprüye çarptı.

Thames Nehri üzerindeki asma köprü Hammersmith Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan tekne, çarpmanın ardından köprüye sıkıştı. Olayı soruşturan Londra Liman İdaresi herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini açıkladı. Teknede, sadece küçük çaplı hasar meydana geldi.

2020 yılında ufak tefek çatlaklar tespit edilmesinin ardından 136 yıllık köprü, araç trafiğine kapatılmıştı. Ancak yayaların, köprüyü kullanmasına hala izin veriliyor.