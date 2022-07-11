Sosyal medyaya damga vurdu: Finlandiya Başbakanı rock festivalinde
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in, ülkede düzenlenen bir rock festivaline deri ceket, kot şort ve botlarla gelmesi övgü topladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.
Turku kentine ait Ruissalo adasındaki Ruisrock festivalinin Instagram hesabı üzerinden, 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in fotoğrafı paylaşıldı.
Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı. Başbakan aynı zamanda eşiyle de bir fotoğraf yayımlayarak, “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.
Fotoğraf: Instagram / Janita Autio
ÜLKENİN EN ESKİ FESTİVALİ
1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock, Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nın ise en eski rock festivali.
Video Haberler
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'