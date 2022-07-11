Sosyal medyaya damga vurdu: Finlandiya Başbakanı rock festivalinde

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:00

Turku kentine ait Ruissalo adasındaki Ruisrock festivalinin Instagram hesabı üzerinden, 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in fotoğrafı paylaşıldı.

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı. Başbakan aynı zamanda eşiyle de bir fotoğraf yayımlayarak, “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.

Fotoğraf: Instagram / Janita Autio

ÜLKENİN EN ESKİ FESTİVALİ

1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock, Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nın ise en eski rock festivali.