Sosyalist Belediye Başkanı, X üyeliğini iptal etti

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:12

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:12

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İngilizce ve Fransızca olarak paylaştığı uzun gönderilerinde "manipülasyon, dezenformasyon ve antisemitizmin yanı sıra bilim insanları, iklimbilimciler, kadınlar ve liberallere yönelik saldırılar" olduğunu ileri sürerek, "Bu platform ve sahibi, gerilimi ve çatışmayı kasıtlı olarak körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Fransa’da 2022 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden ve oyların sadece yüzde 1,7'sini alan sosyalist politikacı Hidalgo, şunları kaydetti

"Bu platform dev bir lağım çukuru haline geldi. Öyleyse biz bu çukura girmeye devam mı etmeliyiz? Bu şeytani planı desteklemeyi reddediyorum."

Son zamanlarda 2024 Olimpiyatları için yapılan bir sörf alanını görmek amacıyla Fransa'nın Tahiti Adası’na giden, ancak muhalifleri tarafından bunun kendi yetki alanına girmediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hidalgo, adada yaşayan kızını da ziyaret etti.

Hidalgo’nun kısmen vergi mükellefleri tarafından finanse edilen gezisi sırasında X kullanıcıları ve muhalif politikacılar, #TahitiGate etiketini kullanarak Paris Belediye Başkanı’nı sert şekilde eleştirdi.