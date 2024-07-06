Sosyalist Enternasyonal’ın Bükreş deklarasyonunda CHP’ye destek... “CHP’nin AB’ye üyelik sürecindeki mücadelesini destekliyoruz”

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:19

Sosyalist Enternasyonal’ın Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Komitesi toplantısında yaynılanan Bükreş Deklarasyonu’nda, CHP’nin yerel seçim başarısı ve Türkiye’nin AB sürecine ilişkin vurgular yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve CHP heyetinin girişimiyle deklarasyona eklenen ilgili bölümle, sol-sosyal demokrat partiler nezdinde, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin gelişme yaşandı. Oy birliğiyle kabul edilen deklarasyonda, ''Türkiye’den üye partimiz CHP’yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve AB tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

''TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ADIM''

Özel, Bükreş Deklarasyonu’nda bu bölümün yer almasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, ''Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye’nin haklarını Avrupa’da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal’in Bükreş Deklarasyonu’nda böyle bir bölümün oy birliğiyle kabul edilmiş olması çok önemlidir'' ifadesini kullandı.

CHP’Lİ BÖKE'YE YENİ GÖREV

Toplantıda ayrıca, Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi.

Sosyalist Enternasyonal kaynakları, Özel’in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı’nı üstlenmesinin ardından Böke’nin de bu göreve getirilmesinin Türkiye’nin ve CHP’nin uluslararası platformlarda etkinliğinin artması açısından önem taşıdığına işaret ettiler.

''TAM ÜYELİĞİN KAĞIT ÜSTÜNDE KALMASINI KABUL EDEMEYİZ''

Özgür Özel Bükreş'teki zirvede yaptığı konuşmada ''CHP Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın saikleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üstünde bırakılmasını kabul edemeyiz' açıklamasında bulunmuştu.