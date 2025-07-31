Sovyet yapıları sınavı geçti: 8,7'lik depremde nasıl hasar olmadı?

New York Times’ın haberine göre, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası salı sabahı 8.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Büyük Okyanus’ta dev dalgalar oluşturan ve tsunami uyarılarına neden olan bu şiddetli sarsıntı, son on yıllarda bölgeyi etkileyen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti.

Ancak, tsunami dalgalarının 6 metreye kadar ulaştığı ve bazı limanların sular altında kaldığı olayda can kaybı yaşanmadı; yaralanmalar ise hafif düzeyde kaldı.

“ŞEHİR YIKILACAK SANDIK AMA BİNALAR DİMDİK DURDU”

Deprem sırasında ameliyat yapan sağlık ekiplerinden kahvaltı yapan rehberlere kadar herkesin hissettiği sarsıntıların ardından büyük panik yaşansa da yapısal yıkım neredeyse hiç olmadı.

Bunun önemli bir nedeni olarak, bölgede yaygın olan Sovyet dönemine ait düşük katlı, betonarme ve metal çubuklarla güçlendirilmiş binaların sağlam yapısı gösteriliyor.

Yerel yetkililer, bu yapıların depreme dayanıklı mimarileri sayesinde facianın önüne geçildiğini belirtti.

TSUNAMİ KIYIYA ULAŞTI, AMA HALK HAZIRDI

Depremin ardından özellikle Kuril Adaları’nda ve Petropavlovsk-Kamçatski’de tsunami uyarıları yapıldı. Severo-Kurilsk kasabasında dört dalga karaya ulaştı; bazı tekneler açık denize sürüklendi.

Limanlar sular altında kaldı, bölgedeki bir havaalanının terminalinde tavan panelleri düştü ve bir kadın hafif yaralandı. Bir anaokulu binası zarar görse de, bina boş olduğu için kimseye zarar gelmedi.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Kamçatka Yarımadası, volkanları ve doğa turizmiyle biliniyor. Ancak bölge aynı zamanda Pasifik ‘Ateş Çemberi’ içinde, yani sık sismik hareketlere maruz kalıyor.

Bu nedenle, halk ve yerel yönetimler afet hazırlığı konusunda oldukça deneyimli. Depremin ardından okullar tatil edildi, trekking rotaları ve volkanik parklar kapatıldı, 60’a yakın sörfçü tahliye edildi.

“SOVYET MİRASI DOĞAL AFETLERE DİRENÇLİ”

Deprem sonrası en çok dikkat çeken ise, 20. yüzyıl ortalarında inşa edilen Sovyet yapılarının dayanıklılığı oldu.

Az katlı ve sarsıntıya karşı özel olarak güçlendirilmiş bu yapılar, Kamçatka’nın doğasına rağmen yıkımı önleyerek birçok hayatı korudu.

Bu olay, modern afet mimarisi ve eski yapı teknolojilerinin etkili sentezine dair önemli bir örnek olarak kayda geçti.