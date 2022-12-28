Almanya'da 1 milyon euroluk soygun yaptı: Yerini bildirene 37 bin 500 euro ödül verilecek

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:54

Almanya'da 1 milyon euroluk soygun yaparak ortalıktan kaybolan Mirnesa S., ülkenin gündemine oturdu.

Stuttgart'ta bir nakit transfer şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa'nın, Ekim ayı ortalarında "insanı avı" [dolandırıcılık] yaptığı tespit edilerek hakkında arama kararı çıktı.

Evi, polis karakoluna sadece 250 metre uzaklıkta olan Mirnesa, polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

ACİL YARDIM HATTI KURULDU

Mirnesa'yı aramakta zorlanan polis ekipleri, Alman kamuoyu karşısında komik duruma düşerken, polis yaptığı açıklamada hala Mirnesa'yı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alman polisi, bir acil yardım hattı kurulduğunu belirterek, "Mirnesa ile ilgili bazı ihbarlar geldi. Ancak, şu anda onun yerini tespit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.

PARAYI NASIL ÇALDIĞI AÇIKLANMADI

Polisler tarafından Mirnessa'nın, 14 Ekim'de çalıştığı Stuttgart'taki para transfer şirketinden bir milyon Euro'dan fazla para çaldığı iddia ediliyor.

Şirketten çalınan paranın aynı gün fark edildiği ve polisin soruşturma başlattığı ifade edildi. Polis yaptığı açıklamada, çalışanın bu kadar büyük miktarda parayı nasıl aldığını açıklamadı.

ERKEK ARKADAŞI İLE BERABER POZ VERDİ

Bild, Mirnesa'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Muhammed-Mujo ile sosyal medya üzerinden birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı aktardı.

Mirnesa'nın ayrıca, Muhammed-Mujo ile Bosna-Hersek'e kaçtığı ileri sürüldü.

Mujo, TikTok hesabından yayınladığı bir gönderide Mirnesa ile birlikte olduğunu gösterdi.

Stuttgart polisi, Mirnesa'nın bulana ve ihbar edene 37 bin 500 euro ödül vereceğini duyurarak, polisle temasa geçilmesini istedi.