18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:35

Merkel, Erdoğan ile ilgili soruya güldü: 'İlkokul çocuğu değiliz!'

Sözcü yazarından 'veda ziyareti' yorumu: Merkel gülüp gitti!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Merkel'in veda ziyareti kapsamında Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Doğru, "Merkel gülüp gitti!" başlıkı yazısında Merkel'in Erdoğan ile ilgili bir soruya gülerek "Çocuk değiliz" şeklinde cevap verdiğini yazdı.

Necati Doğru'nun bugün kaleme aldığı yazısı şu şekilde:

Almanya Başbakanı Merkel vedaya geldi, ziyareti yaptı, gülüp geri gitti. Veda ziyareti sonrasında yapılan basın toplantısında “övgü haberi” çıkarmak isteyen bir gazeteci Merkel'e; “16 yılıdır birlikte çalışıyorsunuz. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim becerisi için ona 10 üzerinden kaç verirsiniz?” anlamında bir soru sordu.

Merkel güldü.

İlkokul çocuğu değiliz.

Diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise veda ziyareti sonrası; "Merkel'e söylüyorum ama Almanya sen duy" dercesine uzun uzun "koalisyonlu yönetimlerin ülkelerin kalkınma ve gelişmesine faydalı olmadığını, çeşitli sıkıntılar yarattığını ve en iyi yolun başkanlık sistemine geçmek olduğunu" vurgulayan bir konuşma yaptı.

Merkel yine güldü.

"Ben koalisyon partisi ortaklarımla çalıştım. Sorunumuz yoktur. Başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz" dedi.

Başka ne desin?

???

Merkel kibar insan ve diplomasi kuralı var; “halinize bakın” diyemezdi. 3 yıl 3 ay oldu. Yaklaşık 1185 gün eder; Türkiye “Tek bir kişinin elinde bütün yetkileri toplayan ve iki dudağı arasından çıkan her cümleyi kanun sayan” bir parti devleti sistemine geçti ve 3 yıl 3 ay önce halka; “Türkiye kanatlanıp uçacak” sözü verildi.

Fakat Türkiye çakıldı.

Sorun azaltamadı.

Dertleri çoğalttı.

Halkta öfke katlandı.

Başta Erdoğan olmak üzere partisinin milletvekilleri sözcüleri halkın evine, dükkanına, sokağına, mutfağına, pazarına, marketine gidip de "derdinizi dinlemeye geldim" diyemiyor. Aksine "Geçinemiyoruz" diye bağıran vatandaşlara TV ekranından; "Peygamber efendimiz de midenizi tamamen doldurmayın diyor" seslenişi yaparak "zamların da yüksek olmadığını mini mini geldiğini" söylüyorlar. Tuhaf bir durum. Halktan iyice koptular. Halkın ayağına ise muhalefet partisi liderleri gidiyor. Sabah güneş ışır ışımaz esnafın dükkanına, çiftçinin tarlasına, emeklinin kahvesine koşup; "3 yıl 3 ay içinde Tayyip Erdoğan'ın koyu, kara ve bela yandaş düzen yarattığını ve ülkeyi perişan hale getirdiğini" bizzat halkın ağzından muhalefet liderleri dinliyorlar.

Merkel, nazik insan.

Yüze vurmadı.

Sizinki akıl değil.

Diyebilirdi, demedi.

Başkanlık!

Almanya'ya uymaz.

Dedi.