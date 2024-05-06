Sözde 'Ermeni Soykırımı'nı destekliyordu: Eski Ukraynalı bakan hakkında arama kararı!

Rusya İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında arama kararı çıkarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:16
Sözde 'Ermeni Soykırımı'nı destekliyordu: Eski Ukraynalı bakan hakkında arama kararı!
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Geçmişte "Ermeni soykırımını tanıyalım" sözleriyle Türkiye'de büyük tepkilere neden olan eski Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmezken, 2014-2021 döneminde Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Avakov, 2022’de Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin tarafından Donbass’ta işlenen suçlarla ilgili açılan dava dosyalarında ismi geçen kişiler arasında gösterilmişti.

Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.

Ukrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

Avakov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmasının ardından benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Avakov ayrıca, 1915 olaylarının devlet seviyesinde "soykırım" olarak ilan edilmesi gerektiğini savunmuştu.


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