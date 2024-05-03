İngiltere'den Ukrayna'ya destek: İhtiyaçlarını karşılamaya odaklandık

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna'ya refah içinde gelecek inşa etmeleri için ihtiyacı olanları sağlamaya odaklandıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:55
İngiltere'den Ukrayna'ya destek: İhtiyaçlarını karşılamaya odaklandık
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü.

Geçen hafta duyurulan 500 milyon sterlin değerindeki savunma paketi için İngiliz hükümetine teşekkür eden Zelenski, "Bu paketin sağlanması ve ABD'nin yardım sağlama yönündeki kritik kararı, böyle bir önemli anda bizim için büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Zelenski, Cameron'ı cephe hattındaki durumla ilgili bilgilendirerek, İngiltere'nin yeni yardım paketinde öngörülen silahların en kısa zamanda Ukrayna'ya ulaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Taraflar, görüşmede haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi başta olmak üzere uluslararası etkinliklere hazırlık konularını ele aldı.

Cameron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'de ağırlandığı için teşekkür ederek, "İngiltere, topraklarınızı savunmanız ve Ukrayna halkına refah içinde bir gelecek inşa etmeniz için ihtiyacınız olanları size sağlamaya odaklanmıştır" ifadesini kullandı.


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