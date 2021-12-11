S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini duyurdu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.
BANKACILIK SEKTÖRÜ NE DURUMDA?
Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edildi.
SEYAHAT KISITLAMALARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükselttiğini bildirdi.
Açıklamanın devamında, mal ihracatının güçlü kalmasının beklendiği vurgulanarak, koronavirüs salgınında Omicron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
- Müge Anlı'da hareketli anlar
- Zonguldak'ta korkutan patlama: Yaralılar var
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Habertürk sunucusu Ersoy'dan 'tuvalet kağıdı' tepkisi
- Netflix'te kesinlikle izlenmesi gereken 20 dizi
- Katar'dan dikkat çeken fotoğraf karesi
- AKP'deki Albayrak rüzgarı, Soylu'yu yalnızlaştırdı
- 'Bu beyefendiyi tıbben incelesinler'