S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 09:50

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ NE DURUMDA?

Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükselttiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında, mal ihracatının güçlü kalmasının beklendiği vurgulanarak, koronavirüs salgınında Omicron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.