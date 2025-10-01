Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify'da tarihi veda: Koltuğunu 19 yıl sonra bırakıyor

1.10.2025 09:18:00
Haber Merkezi
Spotify’ın kurucusu ve 19 yıldır CEO’su olan Daniel Ek, görevini bırakacağını açıkladı. Yerine Gustav Söderström ve Alex Norström eş-CEO olarak görevi devralacak.

Müzik akış platformu Spotify’da yönetim koltuğu el değiştiriyor.

2006’da şirketi kuran ve 19 yıldır CEO’luk görevini sürdüren Daniel Ek, 2026’nın başında görevini bırakacağını açıkladı. Ek, aktif CEO’luk rolünden ayrılarak 'yönetici başkan' unvanıyla Spotify’da kalacak.

Şirketin yeni dönemdeki liderliğini ise Gustav Söderström ve Alex Norström eş-CEO olarak üstlenecek.

İKİSİ DE TECRÜBELİ İSİMLER

Spotify’dan sızan bilgilere göre, ikili 2023’ten bu yana önemli stratejik kararları zaten yönlendiriyordu.

Dolayısıyla bu değişim, uzun süredir hazırlanmış bir geçişin resmileşmesi olarak yorumlanıyor. Daniel Ek’in zamanlaması ise dikkat çekti. 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Spotify, Apple Music ve YouTube Music’in yanı sıra TikTok’un yeni müzik servisinin baskısıyla giderek sertleşen bir rekabetin ortasında bulunuyor.

Bazı analistler, Ek’in bu noktada CEO koltuğunu devrederek şirketi yeni bir stratejik rotaya sokmak istediğini düşünüyor.

