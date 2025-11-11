'Squid Game' oyuncusu O Yeong-su, cinsel taciz suçlamasından aklandı

Güney Kore basınındaki haberlere göre, Suwon Bölge Mahkemesinde O Yeong-su'nun hapis cezasını temyize götürdüğü davada yargıç, mağdurun anılarının, olayın çok eski olmasından dolayı "karışmış" olabileceğini belirtti.

Yargıç, davada "ana kanıt" olarak görülen mağdur ifadelerinin "çeliştiğini" ve ifadelerine göre durumun "cinsel taciz" olarak nitelenemeyeceğini söyleyerek O'nun 2024'te çarptırıldığı 8 ay hapis cezasını düşürme ve oyuncu hakkında beraat kararı verdi.

Öte yandan mağdurun talebi üzerine Güney Koreli oyuncunun özür dilediği bilgisi paylaşıldı.

Oyuncu O'nun 2017'de katıldığı turne sırasında bir kadına zorla sarılıp yanağından öptüğü iddia edilmişti.

"Squid Game" dizisindeki rolüyle 2022'de Altın Küre ödülünü kazanan O, Mart 2024'te 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü oyuncunun hapis cezası 2 yıl ertelenmişti.