Sri Lanka, tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor
Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka’da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi. Sri Lanka halkı, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart ayı sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı. Kolombo’da, Başbakanlık Ofisi’nin çevresinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka’da akaryakıt kıtlığı nedeniyle dün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi.
Sri Lanka, önceki gün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı. Halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs’ta istifa etmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş; hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.
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