Sri Lanka başbakanı ülkede petrolün bittiğini açıkladı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:24

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'dan açıklama geldi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklamada "Benzinimiz bitti, yalnızca bir günlük petrol stoğumuz var" dedi.

ÜLKEDE YAŞANAN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZ

İngiltere'den 1948'de bağımsızlığını kazanması sonrası en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan ülke halkı; gıda sıkıntısı, hızla artan fiyatlar ve elektrik kesintileriyle boğuşurken bir de petrolün bittiği haberiyle yüzleşti.

Sri Lankalı sokaklarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı istifaya çağıran protesto gösterileri düzenlenirken Hükümet şimdi çaresiz şekilde IMF'den gelecek yardım paketini bekliyordu.

Sri Lanka Merkez Bankası, döviz varlığı olmadığı için ülkenin dış borcunu artık ödeyemeyeceğini duyurmasının ardından Hindistan, Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi vereceğini duyurmuştu.