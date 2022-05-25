Sri Lanka'da başbakan, ekonomi bakanı olarak atandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:17

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, Maliye, Ekonomik İstikrar ve Ulusal Politikalar Bakanı olarak atandı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta başbakan olarak atadığı Wickremesinghe'yi, Maliye, Ekonomik İstikrar ve Ulusal Politikalar Bakanlığı ile de görevlendirdi. Wickremesinghe'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen kredi görüşmelerinde Sri Lanka'nın elini güçlendirmesi ve ülkeye güvenin artırılması için söz konusu göreve getirildiği belirtiliyor.

Başbakan Wickremesinghe'nin ekonominin başına geçmesi, hükümetin Sri Lanka'nın 51 milyar dolarlık dış borcunun yeniden yapılandırmasında danışmanlık desteği almak için iki uluslararası firmayla anlaşmasının ardından gerçekleşti.

Sri Lanka, yatırım ve danışmanlık desteği için Fransa'dan Lazard, borçlarının yeniden yapılandırılmasında hukuki destek için İngiltere'den Clifford Chance LLP ile anlaşmıştı.