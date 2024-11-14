Sri Lanka'da halk sandık başına gitti

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:08

Ada ülkesi Sri Lanka'da 17 milyonu aşkın seçmen, 8 binden fazla adayın parlamentodaki 225 sandalye için yarıştığı seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde kurulan 13 bin 400'den fazla sandık, yerel saatle 07.00'de açıldı.

Parlamento üyelerinin belirlendiği seçimlerde 113 sandalyelik çoğunluğu sağlayan parti iktidarı kurabilecek.

Meteoroloji Dairesi'nin öğleden sonra şiddetli yağış olacağı ve bunun seçimlere katılımı etkileyebileceği uyarısı nedeniyle erken başlayan oy kullanma işlemi, yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, eylülde başkan seçilmesinin ardından, kasımda yapılacak genel seçimler öncesi parlamentoyu feshetmişti. Seçimler, Dissanayake için önem arz ediyor.

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.