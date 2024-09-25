Marksist eğilimli isim Sri Lanka seçimlerini kazandı: Sırada ne var?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:23

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:23

Anura Kumara Dissanayake, Sri Lanka'nın başkanı olarak göreve başladı. Dissanayake, pazartesi günü yemin ederek ülkenin yeni lideri oldu ve IMF ile yapılan kurtarma anlaşmasını yeniden gözden geçirme sözü verdi. Ancak bu anlaşma, zorlu kemer sıkma tedbirlerini de beraberinde getiren eski başkan Ranil Wickremesinghe döneminde imzalanmıştı.

Ülkede uygulanan bu kemer sıkma politikaları — gelir vergisi artışları ve elektrik fiyatlarındaki yükselişler — özellikle ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri zor durumda bıraktı. Wickremesinghe, 2022’de ekonomik çöküş ve kitlesel halk protestolarının ardından görevdeki selefi Gotabaya Rajapaksa'nın görevden alınmasıyla ülkenin lideri olmuştu. Bu protestolarda Dissanayake ve siyasi partisi Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) aktif rol oynamıştı.

IMF ANLAŞMASI MÜZAKERE EDİLECEK Mİ?

Dissanayake, başkanlık kampanyası sırasında IMF’nin 2.9 milyar dolarlık kurtarma paketinin mevcut şartlarının, özellikle yoksul ve çalışan sınıflar için adil olmadığını savundu.

Yine de Dissanayake, IMF anlaşmasını tamamen iptal etmeyeceğini, yalnızca bazı hükümlerini yeniden müzakere edeceğini belirtti. Özellikle yerli sanayiyi teşvik etmeyi ve küçük ve orta ölçekli işletmelere öncelik tanımayı hedefliyor.

Ancak, Dissanayake'nin IMF ile nasıl bir uzlaşma sağlayacağı ve bu süreçte ülkenin kırılgan ekonomik yapısını nasıl dengeleyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Dissanayake’nin önündeki en büyük zorluklardan biri de mevcut parlamento düzeni. Sri Lanka'da başkan, yürütme yetkisini elinde bulundurmasına rağmen yasaları geçirebilmek için parlamentonun desteğine ihtiyaç duyuyor.

Ancak, şu anki parlamentoda Dissanayake'nin partisi NPP sadece üç sandalyeye sahipken, Rajapaksa ailesinin Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) partisi çoğunluğu elinde tutuyor. Bu durum, Dissanayake'nin parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısında bulunmasını olası kılıyor.

Yeni başkanın siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında nasıl bir yol izleyeceği, ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip.