Sri Lanka'nın yeni Başbakanı belli oldu

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin, Harini Amarasuriya'yı başbakan olarak atadığı bildirildi.

Sri Lanka'nın yeni Başbakanı belli oldu
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:01

Ulusal basındaki haberlere göre, dün yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Dissanayake, ülkenin 16. başbakanı olarak Amarasuriya'yı atadı.

Ulusal Halk Gücü (NPP) partisinden akademisyen ve hak savunucusu Amarasuriya, yemin ederek görevine başladı.

AA'ya konuşan parti yetkililerinden Bimal Rathnayake, gün içinde yeni kabinenin yemin etmesinin beklendiğini ve kabinede yaklaşık 15 bakanın olacağını kaydetti.

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.


Etiketler: #Sri Lanka #Başbakan

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