Sri Lanka seçime gidiyor: 39 aday yarışacak

Sri Lanka Seçim Kurulu, 21 Eylül'de düzenlenecek devlet başkanı seçimleri için 39 kişinin adaylığını onayladı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:44
Sri Lanka seçime gidiyor: 39 aday yarışacak
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Sri Lanka Seçim Kurulu Başkanı R.M.A.L. Rathnayake, seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Rathnayake, aralarında Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin de bulunduğu 39 kişinin adaylık başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Seçimde 17 milyondan daha fazla kişi oy kullanabilecek.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a da yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Devlet Başkanı Wickremesinghe, aralarında Hindistan, Fransa, Japonya ve Çin'in bulunduğu ülkelerle haziranda borç yapılandırma anlaşmalarına imza attıklarını duyurmuştu.


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