Stalin'in yeğeni evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:02

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:02

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in ikinci eşi Nadezhda Alliluyeva'nın kız kardeşinin oğlu Leonid Alliluyev hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı gazisi Alliluyev'in Moskova'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

94 yaşında hayatını kaybeden Alliluev'in ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

2021 VE 2022 YILLARINDA DOLANDIRILMIŞTI

Leonid Alliluyev, geçtiğimiz yıl telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Alliluyev, yaşanan olayda kendisini Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Sahte banka görevlileri, Alliluyev'e hesabından bir takım kişilerin para çekmeye çalıştığını söyledi. Güvenlik için yeni bir hesap açması ve parayı bu hesaba nakletmesini istedi. Alliluyev, 16 milyon rublesini yani yaklaşık 3 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Polise müracaat eden Alliluyev, olanları yetkililere anlatarak şikayetçi oldu. Rus güvenlik birimleri, Alliluyev'in 2021 mart ayında da 3 buçuk milyon rublesini dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı. Yaşlı adamın polise başvurması sonucu dolandırıcıların yakalandığı açıklandı.