Stalin'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in yeğeni, İkinci Dünya Savaşı gazisi Leonid Alliluyev Moskova'daki evinde hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:02
Stalin'in yeğeni evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in  ikinci eşi Nadezhda Alliluyeva'nın kız kardeşinin oğlu Leonid Alliluyev hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı gazisi Alliluyev'in Moskova'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

94 yaşında hayatını kaybeden Alliluev'in ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

2021 VE 2022 YILLARINDA DOLANDIRILMIŞTI

Leonid Alliluyev, geçtiğimiz yıl telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Alliluyev, yaşanan olayda kendisini Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Sahte banka görevlileri, Alliluyev'e hesabından bir takım kişilerin para çekmeye çalıştığını söyledi. Güvenlik için yeni bir hesap açması ve parayı bu hesaba nakletmesini istedi. Alliluyev, 16 milyon rublesini yani yaklaşık 3 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Polise müracaat eden Alliluyev, olanları yetkililere anlatarak şikayetçi oldu. Rus güvenlik birimleri, Alliluyev'in 2021 mart ayında da 3 buçuk milyon rublesini dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı. Yaşlı adamın polise başvurması sonucu dolandırıcıların yakalandığı açıklandı.


Stalin Rusya

İlgili Haberler

Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ortadoğu'daki krizin derinleşmesine yol açtı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ortadoğu'daki krizin derinleşmesine yol açtı
Rus futbolunda Avrupa kararı: 'Rusya Avrupa'dır'

Rus futbolunda Avrupa kararı: 'Rusya Avrupa'dır'
Rusya'dan çarpıcı Ukrayna iddiası: 400 bin askerini kaybetti

Rusya'dan çarpıcı Ukrayna iddiası: 400 bin askerini kaybetti

En Çok Okunan Haberler