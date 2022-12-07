Elon Musk'a kötü haber
Tesla ve SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan Elon Musk "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretti. Musk, kısa süre sonra yeniden ilk sıraya yerleşti.
Elon Musk'ın sahibi olduğu dünyanın en zengin kişisi unvanı, Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a geçti.
BloombergHT'nin Forbes'a dayandırdığı haberine göre, Musk'ın düşüş nedeni olarak elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan düşüş ve Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırım gösterildi.
Arnault ve ailesi 185,3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine bu unvanı alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya geriledi.
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