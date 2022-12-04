Starbucks'ta siyahi müşterinin bardağına "maymun" yazdı! Görevden alındı

04 Aralık 2022 Pazar, 11:11

ABD'nin Maryland eyaletinde kahve siparişi veren siyahi kadın müşteri, sırası geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Çalışanın, Bardağına kendi ismi yerine 'maymun' yazdığını söyleyen Pugh, "Neden mağazada o an bulunan tek Siyahi insan ben iken fincanımda 'maymun' yazdığını sordum ve bana omuz silkerek hata olmuş dedi" şeklinde konuştu.

Pugh, erkek baristanın özür dilemediğini ve para iadesi yatığın, daha sonra mağaza sahibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve özür dilediğini belirtti.

ÇALIŞAN AÇIĞA ALINDI

Starbucks'ın kurumsal temsilcisi olayı doğrularken, siparişi alan çalışanın açığa alındığı bildirildi.