Starbucks'ta tarihi grev hazırlığı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:11

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:11

Sendika üyesi Starbucks çalışanları, 16 Kasım'da şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Starbucks Workers United sendikası, yüzlerce işyerinde çalışan binlerce kişinin perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacakğını bildirdi.

9 binden fazla Starbucks çalışanını temsil eden sendika, 16 Kasım’daki greve yapacak çalışanların, sendikasız Starbucks işyerlerini ziyaret ederek diğer çalışanların ve işyerlerinin sendikalı olması için konuşma yapmayı planladığını söyledi.

Starbucks çalışanlarıyla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçlayan sendika, Starbucks’ın işçilerin haklarına yönelik yasadışı ihlalleri kabul etmedikleri sürece görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

Starbucks ise gönderdiği bir e-postada sendikanın sözleşme görüşmeleri için bir araya gelmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçtiğini öne sürdü. İki taraf birçok mağazada, çalışanların video konferans yoluyla katılmalarına izin verilip verilmemesi de dahil olmak üzere toplantıların temel kuralları konusunda anlaşmazlığa düştü.

Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk gelecek.

Sendika, yaklaşık iki yıl önce Starbucks’ın ABD’de şirket tarafından işletilen yaklaşık 9 bin mağazasının 350’sinden fazlasında seçimleri kazandı. Ancak sendikanın yayılma hızı büyük ölçüde yavaşladı ve Starbucks işyerleri, sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalamaya yanaşmadı.