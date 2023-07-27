Starbucks'tan yine zam: İşte yeni fiyatlar...
Kurdaki ve enflasyondaki artışlar kahve fiyatlarını da etkiledi. Kahve zinciri Starbucks, mayıs ayında yaptığı yüzde 25'lik zammın ardından ürünlerinde yeniden fiyat artışına gitti. En ucuz kahve 45 TL oldu.
Türkiye'de popüler olan kahve zinciri fiyatlarına zam yaptı.
Kahve zinciri Starbucks mayıstaki yüzde 25'lik zammın ardından fiyatlarını yeniden artışa gitti.
39 TL'ye satılan küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı. Orta boy filtre kahve fiyatı 44'ten 51 TL'ye, büyük boy filtre kahve ise 49 TL'den 56 TL'ye yükseldi.
Sosyal medyada paylaşılan yeni fiyatlar ise şöyle:
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