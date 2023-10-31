Starbucks'tan kovuldu: İntikamı acı oldu
Starbucks'taki işinden kovulan eski çalışan, içecek tariflerini sosyal medyada paylaşarak intikam aldı.
Bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için beklenmedik bir yola başvurdu. Eski çalışanın aldığı intikam gündem oldu.
A Starbucks employee got fired and she posted every Starbucks drink recipe. you’re welcome ?????? pic.twitter.com/dA8v2jsOET— ?????? ×?× (@IamKalyanRaksha) October 14, 2023
Eski bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. O çalışan, dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi olan ve dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'a ait içeceklerin tariflerini sızdırdı.
O eski çalışanın yaptığı sosyal medya paylaşımında Starbucks'a ait Chocolate Mocha, Coconutmilk Vanilla Latte, Iced Caramel Macchiato ve Coconut Mocha Macchiato içeceklerinin tarifleri görülüyor.
Starbucks'ın içeceklerinin tariflerinin sızdırılması ise sosyal medyada gündem oldu.
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