Starmer’dan halefine dış politika uyarısı: Daha az zaman ayırmak mümkün değil

Görevi bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisinden sonra göreve gelecek kişinin dış politika ve diplomasiye en az kendisi kadar zaman ayırmak zorunda kalacağını söyledi. Starmer, uluslararası krizlerle iç siyasetin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

BBC’ye konuşan Starmer, başbakanlık görevinin uluslararası krizlerden bağımsız yürütülemeyeceğini belirtti.

“Uluslararası meselelerle ilgilenmek ile iç meselelerle ilgilenmek arasında doğru denge nedir, diye sık sık tartışılır. Oysa bunlar aynı şeyin parçaları” diyen Starmer, yeni başbakanın diplomasiye daha az zaman ayırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Starmer, “Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullanarak, İngiltere’nin giderek daha kırılgan hale gelen dünya düzeninde dış politikadan uzak duramayacağını vurguladı.

Starmer, görev süresi boyunca dış politikaya fazla ağırlık verdiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. İngiltere’nin küresel konumunu yeniden güçlendirdiğini savunan Starmer, Ukrayna’ya verilen desteği ve uluslararası koalisyonlardaki rolü başbakanlığının önemli başarıları arasında gösterdi.

Starmer, sosyal medya hesabından paylaşılan “With Keir” başlıklı videoda da diğer ülkelerin artık İngiltere’den liderlik beklediğini belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi.

BURNHAM İÇ POLİTİKAYA ODAKLANMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Starmer’ın açıklamaları, kendisinin yerine geçmesi beklenen Andy Burnham’ın iç politika vurgusunu artırdığı bir dönemde geldi. Burnham, yaşam standartları, konut, altyapı yatırımları ve İngiltere’nin bölgelerine daha fazla yetki devri gibi başlıklara öncelik vereceğini açıklamıştı.

Starmer ise yeni başbakanın bu başlıklara odaklanırken uluslararası krizleri geri plana itemeyeceği mesajını verdi.

Starmer, görev süresindeki başarıları arasında ekonominin istikrara kavuşturulmasını, çocuk yoksulluğunun azaltılmasını ve Ulusal Sağlık Sistemi’nde iyileştirme adımlarını da saydı.

Görevi bırakacağını geçen ay açıklayan Starmer’ın ardından İşçi Partisi’nde liderlik değişiminin, İngiltere’nin iç ve dış politika yönelimleri açısından kritik sonuçlar doğurması bekleniyor.