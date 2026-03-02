Starmer’dan İran mesajı: İngiltere sahada değil, üsleri devrede

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajda, İngiltere’nin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına doğrudan katılmadığını ancak ABD’nin belirli amaçlarla İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin verildiğini açıkladı.

Starmer, İngiltere’nin devam eden ABD-İsrail saldırılarının parçası olmadığını vurgulayarak, ülkesinin şu aşamada “saldırı amaçlı operasyonlara” dahil olmayacağını belirtti. Buna karşın İngiltere’nin bölgedeki müttefiklerinin savunmasına destek verdiğini ifade etti.

Başbakan Starmer, Körfez bölgesindeki ortak ülkelerin daha fazla savunma desteği talep ettiğini söyledi.

ABD’nin, İran’dan gelebilecek füze tehditlerini önlemek amacıyla İngiliz üslerini kullanmak için izin istediğini belirten Starmer, bu talebin kabul edildiğini açıkladı.

Starmer, üslerin “belirli ve sınırlı savunma amaçlı” kullanılacağını ifade ederek, hedefin İran’ın bölgeye füze fırlatmasını engellemek olduğunu söyledi.

“JETLERİMİZ SAVUNMA GÖREVİNDE”

İngiltere’ye ait savaş uçaklarının halihazırda koordineli savunma operasyonları kapsamında havada olduğunu belirten Starmer, bu uçakların İran kaynaklı saldırıların önlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Başbakan, ABD’nin hangi İngiliz üslerini kullanacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Starmer, İngiltere’nin tutumunu “müttefiklerin ve bölgedeki vatandaşlarımızın ortak savunmasına destek” olarak tanımladı.