Starship, 5'inci test uçuşunu başarıyla tamamladı: 'Tarih kitaplarına geçecek bir gün...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:17

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:21

SpaceX'in Starship roketi, beşinci test uçuşunda çığır açan bir ilki tamamladı.

SpaceX ekibi roketin güçlendirici kısmını fırlatma rampasına geri yönlendirmeyi başardı ve burada daha önce hiç denenmemiş bir şekilde dev bir çift mekanik kola takıldı. Bu, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir ve hızla konuşlandırılabilir bir roket geliştirme hedeflerini büyük bir adım daha yaklaştırıyor.

SpaceX mühendisleri, roket güvenli bir şekilde yere inerken “Tarih kitaplarına geçecek bir gün” açıklamasında bulundular.

BBC'nin aktardığına göre, güçlendiricinin ilk denemede bu kadar temiz bir şekilde yakalanma şansı uzak görünüyordu. Fırlatmadan önce SpaceX ekibi, güçlendiricinin Meksika Körfezi'ne inmeye yönlendirilmesinin sürpriz olmayacağını söylemişti.

SpaceX, ilk uçuşlarda aracın fırlatıldıktan kısa bir süre sonra parçalanmasının ardından, şimdi son iki test uçuşunda bazı olağanüstü başarılara işaret edebilir.

SpaceX, başarısızlıkların da, mümkün olduğunca çok veri toplayabilmek ve sistemlerini rakiplerinden daha hızlı geliştirebilmek için başarısızlık beklentisiyle erken fırlatmaya yönelik geliştirme planının bir parçası olduğunu savunuyor.

Beşinci testin yükselişinin ilk aşamaları önceki dört testle aynıydı; Gemi ve güçlendirici yerden ayrıldıktan iki ve üç çeyrek dakika sonra ayrıldı. Bu noktada güçlendirici, Teksas'taki Boca Chica'daki fırlatma alanına doğru geri dönmeye başladı.

İnişe sadece iki dakika kala, kuleyi işleten ekip tarafından son kontroller yapılırken, denemenin yapılıp yapılmayacağı hala net değildi.

Uçuş direktörü devam kararı verdiğinde, testi izleyen SpaceX çalışanlarından alkış sesleri yükseldi. Şirket, denemenin yapılabilmesi için binlerce kriterin karşılanması gerektiğini, dolayısıyla bunun başlı başına bir başarı olduğunu söylemişti.

Super Heavy booster atmosfere yeniden girerken 33 raptor motoru saatte birkaç bin milin üzerindeki hızlardan onu yavaşlatmak için çalıştı. 146 m yüksekliğindeki iniş kulesine yaklaştığında neredeyse havada süzülüyor gibiydi, turuncu alevler güçlendiriciyi sardı ve dev mekanik kollara yerleşti.

Roketin, ekipman ve mürettebatın taşınacağı gemi kısmı, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra kendi motorlarını ateşledi ve denize iniş için Hint Okyanusu'nun üzerine gönderildi.

İticiyi fırlatma rampasına indirmek yerine yakalamak, yerdeki karmaşık donanım ihtiyacını azaltacak ve aracın gelecekte hızlı bir şekilde yeniden konuşlandırılmasını sağlayacaktır.

Starship'i, 2026 yılına kadar astronotları Ay'ın yüzeyine geri gönderebilecek bir iniş aracına dönüştürmek için NASA'ya 2.8 milyar dolar ödedi.

Uzay açısından bu o kadar da uzak bir tarih değil, dolayısıyla Elon Musk'ın ekibi, roketi bir an önce yeniden fırlatmak istiyordu. Ancak tüm uçuşları onaylayan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), şirketin izinlerini gözden geçirirken Kasım ayından önce fırlatma yapılmayacağını söylemişti.

FAA İLE SPACEX ARASINDA GERİLİM

FAA'nın, lisans koşullarını yerine getirmediği ve önceki uçuşlar için izin almadığı iddiasıyla şirketi SpaceX'e 633 bin dolar ceza kesmek istediğini açıklamasının ardından geçen aydan bu yana FAA ve Elon Musk kamuoyu önünde tartışıyor. FAA, bir lisans vermeden önce uçuşun etkisini, özellikle de çevre üzerindeki etkisini inceliyor.

Musk, cezaya cevaben FAA'yı dava etmekle tehdit etti ve SpaceX, roketin bir kısmının çevreyi kirlettiğine dair “yanlış haberlere” karşı kamuya açık bir bilgilendirme yayınladı.