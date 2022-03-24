Stoltenberg, kimyasal silah endişesiyle Rusya’yı uyardı

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Diplomatik temaslar sürerken gözler bugün Brüksel’de yapılacak NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne çevrildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığı kaydetti. Rusya’nın nükleer ve kimyasal silah kullanımına karşı Ukrayna’ya destek verileceğini belirten Stoltenberg, “Kimyasal saldırılar çatışmanın doğasını değiştirir” dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya’nın kimyasal silah kullanma olasılığının “gerçek bir tehdit” olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları incelemeler sonucu Rus birliklerinin Ukrayna’da savaş suçu işlediği sonucuna vardıklarını aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de zirveye katılacağı bildirildi. ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Biden’ın bugün Rus siyasetçilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırım paketini açıklayacağını duyurdu.

KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova ve Kiev heyetleri arasında çevrimiçi yürüyen barış görüşmelerini geciktirmeye çalıştığını ve çatışmaların sürmesi için çaba gösterdiğini savundu. Polonya’nın geçen hafta “barış gücü gönderilsin” isteği sonrası konuşan Lavrov, Ukrayna’ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO’nun doğrudan karşı karşıya gelmesine neden olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Putin’in saldırıları tüm yıkıma rağmen tıkandı. Rus lider, ülkesinin geleceğinin yok olduğu gerçeğini görmeli” ifadelerini kullandı.

Savaşa dahil olacağı iddia edilen Belarus, Brest’teki Ukrayna konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

İsveç, Ukrayna’ya 5 bin tanksavar daha gönderme kararı aldı. İsveç geçen haftalarda “çatışma bölgelerine askeri yardımda bulunmama doktrinini” bozarak 5 bin tanksavar yollamıştı.