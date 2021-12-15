Stoltenberg: 'Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna’nın müttefik seçimini etkileme hakkı yok'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:00

Avrupa Birliği (AB) - Doğu Ortaklığı zirvesine katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Garibaşvili ve Stoltenberg basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Stoltenberg konuşmasında görüşmede bölgedeki durumun ele alındığını belirterek, ittifakın Gürcistan’a destek sağlamaya devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, “NATO, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir. Rusya’ya Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanımaktan vazgeçmesi ve silahlı kuvvetlerini geri çekmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Gürcistan ve Ukrayna bir müttefik seçme hakkına sahiptir. Rusya’nın bu iki ülkenin seçimini etkileme hakkı yoktur. NATO, Gürcistan’ın deniz savunma yeteneklerini ve güvenliğini güçlendirmeye hazır” diye konuştu.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti:

"Gürcistan ile yakın işbirliğine değer veriyoruz. Gürcistan, NATO’nun en yakın ortaklarından biridir. Riga’da NATO Dışişleri Bakanları Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yeniden teyit etti. Bugün, Karadeniz bölgesini istikrarsızlaştıran Ukrayna ve çevresindeki Rus birliklerinin seferber edilmesi de dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik durumunu müzakere ettik. Teyakkuzda kalma ve çatışmayı tırmandırmaktan kaçınma konusunda anlaştık."

"GELECEKTEKİ HERHANGİ RUS SALDIRISI ONA ÇOK PAHALIYA MAL OLUR"

Rusya’ya uyarıda bulunan Stoltenberg, “Rusya’nın gelecekteki herhangi bir saldırısı ona çok pahalıya mal olacak ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracak. Gürcistan ve Ukrayna ittifaklarını kendileri seçme hakkına sahipken, Rusya’nın bu seçimi dikte etme hakkı yok. Avrupa’da herhangi bir etki alanı fikrini reddediyoruz. Bu fikirler tarihe gömülmüştür ve öyle kalmalıdır. NATO ortaklarına güçlü siyasi ve pratik destek sağlamaya devam edecektir. Deniz desteği, ortak tatbikatlar ve bilgi alışverişi de dahil olmak üzere Gürcistan’ın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

"GÜRCİSTAN, NATO ÜYELİĞİ İÇİN TÜM PRATİK ARAÇLARA SAHİP"

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ise görüşmede bölgedeki olaylar ve Rusya’nın varlığı hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, “NATO üyeliği Gürcistan’ın dış ve güvenlik politikasında kilit bir konudur. Gürcistan, artık NATO üyeliği için tüm pratik araçlara sahip. Müttefiklerimizle aktif diyalog halindeyiz. Her devletin kendi dış politika rotasını seçme konusunda egemen hakkı vardır. Bu tutum, Gürcistan’ın NATO üyelik sürecinin temel taşıdır. Bu tercihin başarılı bir şekilde uygulanmasının hem NATO hem de Gürcistan için önemli olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

