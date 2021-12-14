NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu
NATO Genel Sekreteri 62 yaşındaki Jens Stoltenberg, memleketi Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu.
Norveç haber ajansı NTB’ye konuşan Stoltenberg, "Kasım ayında Maliye Bakanlığı benimle temasa geçti ve bu pozisyona başvurmayı düşünüp düşünmediğimi sordular. Şu anda bunu yapmış bulunmaktayım. Bu beni çok motive eden bir iş" dedi.
1 Mart'tan itibaren başlaması planlanan görev için başvuran Stoltenberg, işe kabul edilmesi durumunda da olsa, mevcut işindeki görev süresinin sonlanacağı Eylül 2022'ye dek NATO Genel Sekreteri olmayı sürdüreceğini belirtti.
Norges Bank Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache'ın da dahil olduğu 22 kişinin bu pozisyon için başvurduğu kaydedildi.
2000-2001 dönemi ve 2005-2013 yılları arasında Norveç Başbakanlığı görevi yürüten ve eğitimini ekonomi alanında tamamlayan Stoltenberg, 2014 yılında NATO Genel Sekreterliğini üstlenmişti.
Stoltenberg, ülkesinde ayrıca Maliye Bakanlığı gibi diğer hükümet görevleri de üstlenmişti.
Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'nı kazanacak olan adayın ülkedeki faiz oranlarını belirlemenin yanı sıra, 1.4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan Norveç'in güçlü milli varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Azra'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı