Stoltenberg’den Putin’e: Savaşı durdur, kuvvetlerini geri çek, diplomasiye dön
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Bu savaşı durdur. Kuvvetlerini geri çek. Diplomasiye dön” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ottowa Güvenlik ve Savunma Konferansı'nda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa'da barışı paramparça ettiğini ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basitçe demokrasi ve özgürlük yolunu seçmeye cesaret ettiği için Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş başlattığını aktardı.
Putin'in başlattığı savaşın sadece uluslararası hukuka karşı olmadığını ifade eden Stoltenberg, “Barış ve güvenliğimizin bağlı olduğu tüm uluslararası kurallara dayalı düzeni yok etmeye çalışıyor” dedi.
“BU SAVAŞI DURDUR, KUVVETLERİNİ GERİ ÇEK, DİPLOMASİYE DÖN”
Putin'e seslenen Stoltenberg, “Bu savaşı durdur. Kuvvetlerini geri çek. Diplomasiye dön” ifadelerini kullanarak, “Artan sivil kayıpları, şehirlerin ve altyapının anlamsız yıkımı ve büyük insani krizi dehşetle izliyoruz. Bu hepimiz için yürek parçalayıcı” dedi.
NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini artıracağını belirten Stoltenberg, savaşın Rusya'ya olan maliyetini artırmak, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek için müttefikler Ukrayna'ya daha fazla askeri, insani ve mali yardım sağladığını aktardı.
Ukrayna'nın BM Şartı'nda yer alan kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için bu desteğin sağlandığını ifade eden Stoltenberg, yaptırımlar ile Rus şirketlerini, bankalarını ve enerji tedarikçileri ile Putin'e yakın oligarkları hedef aldıklarını açıkladı.
NATO, DOĞU KANADINDAKİ ASKERİ VARLIĞINI İKİYE KATLADI
Stoltenberg, “NATO'nun bu çatışmanın Ukrayna'nın ötesine sıçramamasını sağlamak sorumluluğudur. Çünkü böyle bir durum Ukrayna ve hepimiz için daha da tehlikeli, yıkıcı ve ölümcül olurdu. Dolayısıyla müttefikler, ittifakımızın doğusundaki savunma varlığını binlerce asker ve yüzlerce uçak ve gemiyle önemli ölçüde artırıyor. Son haftalarda oradaki varlığımızı ikiye katladık” dedi.
“MOSKOVA ŞİDDET VE SALDIRGANLIKLA NE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORSA BAŞARISIZ OLACAK”
NATO topraklarının her karışını korunacağını ve savunulacağını yineleyen Stoltenberg, “Hepimiz, Ukrayna kuvvetlerinin Rus işgaline karşı cesurca direnme biçiminden ilham alıyoruz. Moskova şiddet ve saldırganlıkla ne elde etmeye çalışıyorsa başarısız olacak. Zaten başarısız oluyor” dedi.
“PUTİN, RUSYA SINIRLARINDA DAHA AZ NATO İSTİYOR”
Stoltenberg, “Putin, Rusya sınırlarında daha az NATO istiyor. Ama daha çok NATO alıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bölmek istiyor. Ama her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa ülkelerini Rus petrolü ve gazıyla rehin tutmak istiyor. Bunun yerine ülkeleri tedariklerini çeşitlendirmeye zorluyor” dedi.
“ORTAĞIMIZ UKRAYNA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”
Putin’in Ukrayna'daki özgürlük ve demokrasi ateşini söndürmek istediğini ifade eden Stoltenberg, “Ancak önümüzdeki günler ve haftalar ne kadar karanlık olursa olsun bu ateş yanmaya devam edecek. Avrupa ve Kuzey Amerika bu ateşi canlı tutmaya yardımcı olacak. Ortağımız Ukrayna ile dayanışma içindeyiz” dedi.
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