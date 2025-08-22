'Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown anne oldu: 'Artık üç kişiyiz'

Stranger Things ve Enola Holmes dizileriyle tanınan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile birlikte bir kız çocuğunu evlat edindiklerini duyurdu.

Brown, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yaz, tatlı kızımızı evlat edinerek ailemize kattık. Hem huzur hem de mahremiyet içinde ebeveynlik yolculuğunun bu yeni ve güzel sayfasını yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Mesajını, “Ve artık üç kişiyiz. Sevgiyle, Millie ve Jake Bongiovi” sözleriyle tamamladı. Çift, kızlarının adını açıklamadı ancak duyuruya bir söğüt ağacı görseli ekledi.

Brown ile rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi’nin 23 yaşındaki oğlu Jake Bongiovi, 15 ay önce dünyaevine girmişti. Brown evlendiğinde 20 yaşındaydı. Genç yaşta evlenmelerinin ebeveynleriyle paralellik taşıdığını vurgulayan oyuncu, katıldığı bir podcast’te, “Bizim çok iyi rol modellerimiz vardı, farklı bir şey görmedik” demişti.