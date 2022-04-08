‘Stratejik Mekanizma’ çalışıyor: ABD, Türkiye ile ‘enerjide işbirliği’ istiyor

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözümü ve işbirliği alanlarının genişletilmesi amacıyla iki ülke arasındaki “Stratejik Mekanizma” 4 Nisan’da kuruldu ve ilk görüşme Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. 5 Nisan’da mekanizmanın ticari ayağı için ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago Ankara’ya geldi. Lago, başkentte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’la birlikte Avrasya Küçük Modüler Reaktörler Forumu’na katıldı.

ABD’li yetkililerin Ankara ziyaretleri ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği hedeflerini Cumhuriyet’e değerlendiren ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, ABD ve Türkiye arasında güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişki olduğunu, ABD şirketlerinin Türkiye’yi “bölgesel bir merkez” olarak gördüğünü kaydetti. Eadeh, “ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçimiz, Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya istekli ABD’li şirketlerle düzenli olarak bir araya geliyor” ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ ETKİNLİK

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Lago’nun Ankara’da katıldığı “Küçük Modüler Reaktör Forumu” anımsatan Eadeh, “Türkiye’yle enerji işbirliği konusunda yakın çalışmalarımız var. Bu kapsamda dördüncü enerji odaklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yenilikçi SMR teknolojilerine odaklanan Avrasya Küçük Modüler Reaktör Forumu’nda gördüğümüz gibi, bölgede temiz ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarını geliştirmek için Türkiye ile ortaklık kurmaya kararlıyız. ABD, yakın gelecekte Türkiye’yle daha fazla enerji güvenliği işbirliği yapmak istemektedir” diye konuştu.