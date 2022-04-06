Türkiye-ABD ilişkileri için ‘stratejik mekanizma’ başlatıldı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen yıl 31 Ekim’de Roma’da G-20 Zirvesi’ndeki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı, “Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak bir mekanizma kurulması” için mutabık kalındığını açıklamıştı.

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde çalışmalar yapılmış, buna karşın ABD uzun süre sessiz kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması resmen kuruldu ve ilk görüşme önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. İki ülkenin yaptığı ortak açıklamada, ilk görüşmede “ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıklarının” ele alındığı bildirildi. Açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa “Türkiye’nin adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaların” ABD tarafından memnuniyetle karşılandığının vurgulanması dikkat çekti.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Roma’daki G-20 Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

BAKANLAR GÖRÜŞECEK

Trump dönemindeki sorun başlıklarının çözülmesi için “sonuç odaklı bir mekanizma” kurulması kararı alınmış ve “Suriye”, “adli ve hukuki meseleler” ile “PKK ile mücadele” konulu üç ayrı çalışma grubu kurulmuş, ancak somut bir sonuç çıkmamıştı. Yeni mekanizma ile mevcut diyalog kanallarının yoğunlaştırılması yoluyla Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmaya çalışılacak. Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken arasında bu yıl bir görüşme yapılması da planlanıyor.

MÜSTEŞAR LAGO NÜKLEER FORUMDA

Mekanizmanın ekonomik ve ticari ayağındaki görüşmeler kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, Ankara’ya iki günlük ziyaret düzenleyecek. Lago, dün ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’la birlikte Avrasya Küçük Modüler Reaktörler Forumu’na katıldı. Lago, ayrıca Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile de görüştü.