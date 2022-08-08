Su borusu patladı, sokaklar göle döndü
İngiltere’nin başkenti Londra’da sabah saatlerinde ana caddede bulunan bir su borusunun patlaması nedeniyle yollar sular altında kaldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Highbury ve Islington bölgesindeki ana cadde üzerinde bulunan bir su borusu 07.00 sıralarında patladı. Kısa süre içerisinde yükselen su seviyesi nedeniyle Londra sokakları göle döndü. Sular altında kalan yollar trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yeri de zarar gördü.
O saatlerde işe gitmek için yolda olan birçok kişi büyük mağduriyet yaşarken, bisikletiyle yola devam etmeye çalışan Londralılar için ise göle dönen yollarda ilerlemek imkansız hale geldi.
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