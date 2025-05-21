Su kaydırağındaki 'kadınlar kullanamaz' uyarısını görmezden gelen dünya şampiyonu tepki çekti? Uzmanlar uyardı!

Dünyaca ünlü Avustralyalı yüksek dalış şampiyonu Rhiannan Iffland, yalnızca erkeklerin kullanımına açık olan bir su kaydırağından kayarak sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti.

Uyarılara rağmen, kadınların kullanımına kapalı olduğu belirtilen bir su kaydırağında kaymayı tercih eden 33 yaşındaki Avustralyalı sporcunun bu anları, 'bir kere yaşarsın' notuyla Instagram'da paylaşması, hem hayranları hem de uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Zira kaydırağın girişinde, "Yüksek yaralanma riski nedeniyle kadınların bu kaydırağı kullanmasına izin verilmez!" yazıyordu.

Paylaşımdan kısa bir süre sonra uzmanlar, yasağın nedeninin, kadınlar için ciddi yaralanma riskleri barındırması olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlara göre, yüksek hızlı su kaydıraklarında kadınlar, vajinal ve iç organ yırtılmaları gibi ciddi iç yaralanma riskleriyle karşı karşıya kalabiliyor.





IFFLAND, KENDİNİ NASIL SAVUNDU?

Iffland, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, güvenlik kurallarına büyük önem verdiğini ve kimsenin sağlığını riske atmak istemediğini söyledi:

Iffland, bir sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Niyetim güvenlik kurallarını küçümsemek değildi. Fakat tehlike değerlendirmesi de mesleğimin ayrılmaz bir parçası...”

Öte yandan, Area 47 parkı, kaydırağın başlangıçta herkese açık olduğunu, ancak kadınların yaşadığı kazalar nedeniyle sadece erkeklerin kullanımına açık hale getirildiğini açıkladı.

BİR KAZAZEDE O ANLARI ANLATTI...

Iffland bu tehlikeyi görmezden geldi, fakat neyse ki zarar görmeden kurtuldu. Ancak herkes onun kadar şanslı değildi. Zira iki çocuk annesi Monu Bhagat, benzer bir kaydırakta 8 cm’lik iç yırtılma yaşamıştı.

2019 yılında ailesiyle birlikte İspanya’nın Benidorm kentindeki Aqualandia su parkına giden İngiliz turist, tüm güvenlik kurallarına uyarak kaydıraktan kaydı.

Bhagat, o anları şöyle anlattı:

“Kollarımı ve bacaklarımı çaprazlamam söylendi. Daha önce bu tür kaydıraklara bindim, ne yaptığımı biliyorum dedim. Aşağı doğru kayarken sert bir çekiş hissettim. Başta sadece mayom kaçtı sandım ama havuzdan çıktığımda bacaklarımdan kan akıyordu.”

Bhagat'ın ağrıları dayanılmaz boyuttaydı ve hemen ameliyata alındı. İç yırtık dikilerek tedavi edildi.





KADINLARI BÖYLE UYARDI

Monu’nun kadınlara uyarısı şöyleydi:

“Kadınlar ve genç kızlar, neyle karşı karşıya olduklarını bilmeli. Bu benim kızımın başına da gelebilirdi. Daha büyük bir yırtık olsaydı rahmim dışarı çıkabilirdi. Ben yaşça büyüğüm, doğum yaptım. Ama daha genç birine olsaydı çocuk sahibi olma şansı tamamen yok olabilir, hatta yaşamını yitirebilirdi. Birkaç saniyelik eğlence için hayatınızı riske atmaya değer mi?”

RHIANNAN IFFLAND KİMDİR?

Rhiannan Iffland, 9 Eylül 1991 doğumlu Avustralyalı bir uçurum dalışı (cliff diving) sporcusudur. Yeni Güney Galler'de doğan Iffland, genç yaşlarda trambolin ve dalışla ilgilenmeye başladı. Hunter United Diving Academy'de eğitim aldıktan sonra, NSW Spor Enstitüsü'nde olimpiyat madalyalı sporcular Melissa Wu ve Matthew Mitcham ile antrenman yaptı.

Iffland, kariyerine Akdeniz ve Karayipler'de seyreden yolcu gemilerinde akrobatik trambolin ve dalış gösterileri yaparak başladı. Daha sonra Fransa'daki bir tema parkında 20 metreye kadar olan dalışları deneyimledi. 2016 yılında Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ne wildcard (özel davet) ile katıldı ve ilk yılında şampiyon olarak bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu oldu.





O zamandan bu yana Iffland, 2016'dan 2019'a ve 2021'den 2024'e kadar olmak üzere toplam sekiz kez Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi şampiyonu oldu. Ayrıca, 2017'de Budapeşte, 2019'da Gwangju, 2023'te Fukuoka ve 2024'te de Doha'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonaları'nda yüksek dalış dalında altın madalya kazandı.

Iffland, 21 metrelik platformlardan saatte 85 km hıza ulaşarak yaptığı dalışlarla tanınır ve bu alanda dünyanın en başarılı kadın sporcusu olarak kabul edilir.

Kariyeri boyunca gösterdiği istikrar ve cesaret, onu yüksek dalış sporunun öncülerinden biri haline getirmiştir.