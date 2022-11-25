Suçlu olduğu kararına varılınca çamaşır suyu içti

25 Kasım 2022 Cuma, 17:48

ABD'nin Miami kentinde, Florida Jermaine Bell isimli şahıs silahlı soygun suçu ile mahkemeye çıktı.

38 yaşındaki Bell, bir teknoloji firması çalışanlarını silah ile rehin alması sebebiyle üç yıl hapis yattı.

3 yılın ardından mahkeme karşısına çıkan Bell, jürinin kendisini suçlu bulmasıyla silahlı soygun suçundan mahkum edildi. Ancak ararın okunmasından hemen sonra Bell'in çamaşır suyu dolu plastik bardağı alıp içtiği görüldü.

Olan biteni fark eden bir gardiyan elinde bir çöp kutusuyla hızla yanına giderek bardağı tükürmesini sağlamaya çalıştı, ancak Bell oturmadan önce bardağın içindekileri bitirmeye devam etti.

Bell daha sonra Miami'deki mahkeme salonundan çıkarıldı ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Raporlara göre, durumunun stabil olduğu söylenirken, çamaşır suyunu mahkeme salonuna nasıl sokabildiği gizemini koruyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.