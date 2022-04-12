Kaan Sekban, ev fiyatlarını karşılaştırdı: 'Miami Ümraniye'den daha ucuz'
Komedyen Kaan Sekban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sekban, artan ev fiyatlarına Miami'den gösterdiği evle "Ümraniye'den daha ucuz" dedi. Komedyenin paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.
Ünlü komedyen Kaan Sekban, sosyal medya hesabından artan ev fiyatlarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Sekban, fotoğraflarını paylaştığı evle ilgili, "Şu ev Miami'de, 170 metrekare, 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2 buçuk milyon lira, mevcut kura göre yaklaşık 6 milyon lira. Bugün 6 milyona Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz" dedi.
Komedyen, bir sonraki paylaşımında ise, "Tabi ki Miami'de daha pahalı evler, Ümraniye'de daha uygun fiyatlı evler mevcut, söylemeye çalıştığım şey başka:)" ifadelerini kullandı.
Şu ev Miami'de, 170 m2 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2.5 Mio Tl, mevcut kura göre yaklaşık 6 Mio Tl. Bugün 6 Milyon'a Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz?? pic.twitter.com/soHxOx0vSI— Kaan Sekban (@KaanSekbann) April 10, 2022
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