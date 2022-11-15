Suçlulara karşı 'robot köpekler' dönemi
İlk etapta uyuşturucu ve cep telefonu gibi kaçak malların hapishanelere girişini engellemek için kullanılması planlanan robot köpekler, her alanda canlı versiyonlarının yerini almaya aday.
İngiltere'de üretilen ve bizzat Adalet Bakanlığı Sekreteri Jo Farrar tarafından tanıtımı yapılan robot köpeklerin nano kameralarla donatılacağı ve böylece hapishanelerin dışında devriye gezerek kaçışları ya da yasadışı malların cezaevine sokulmasını engellemeye çalışacakları belirtildi.
The Sun'da yer alan habere göre, robot köpekler aynı zamanda iyi huylu mahkumlar için de evcil hayvan olabilir ve sanal gerçeklik kulaklıklarını kullanarak onları kırlarda yürüyüşe çıkarabilir.
Gazeteye konuşan bir BT uzmanı konuya ilişkin demecinde, "Geçmişte eğitimler ya kağıt üzerinde ya da geleneksel video simülatörleri aracılığıyla yapılıyordu. Robot köpeklerle yapılan VR eğitimi çok daha sürükleyici, çünkü kullanıcıyı faaliyet gösterdikleri ortama yerleştiriyor" dedi.
İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan Jo Farrar, bir teknoloji inovasyonu toplantısında robot köpekle birlikte resmedildi.
Farrar basına demecinde, "Hizmet sunumunu dönüştürmeye yardımcı olabilecek geleceğin teknolojilerinden bazılarını deneyimlemek harika" ifadelerine yer verdi.
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