Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri feshedildi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 08:16

Güncelleme: 07.09.2023 - 08:17

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, çıkardığı kararname ile Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) feshetti.

Burhan, kararnamenin uygulanması için Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Egemenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlara talimat verdi.

Açıklamada, kararnamenin, HDK'nın devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunması ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi nedeniyle çıkarıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK üyelerinin Darfur'da zulüm, taciz, etnik temelli cinayet, yağmalama ve kundaklama gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Bu suçlar nedeniyle bakanlığın HDK Batı Darfur Bölge Komutanı Abdurrahman Cuma'ya vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığının da HDK 2. Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya yönelik yaptırım kararı aldığı ifade edilmişti.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.