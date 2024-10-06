Sudan'da kolera alarmı: Vaka sayısı 20 bini aştı

Sudan'daki kolera vaka sayısının 20 bin 398'e ulaştığı bildirildi.

Sudan'da kolera alarmı: Vaka sayısı 20 bini aştı
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AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:48

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 20 bin 398'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 597'ye çıktığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.


Etiketler: #Sudan #kolera

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